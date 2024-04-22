Parkettikleri araç yokuş aşağı kaymaya başladı; iş yerine çarparak durdu

İddiaya göre, Halil İmat, kamyon ile 1953 sokağa gelerek parketti. İmat ve yanında bulunan arkadaşı araçtan inerek uzaklaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. 4'ü seyir halinde olmak üzere 11 araca çarpan kamyon cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
11 ARACA ÇARPTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.