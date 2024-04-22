Demir çubuklarla sokak ortasında gençlere saldırdılar

U.K. ve O.S. henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı. U.K., gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme yumrukla darbedildi.

TANIMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Saldırıya uğrayan 2 genç, olay yerinde yapılan müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA