24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 24 öğrenci, kontrolleri sonrası taburcu oldu. İncelemelerde, zehirlenme bulgusuna rastlanmadı.

Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Servet Akaydın İlkokulu'nda eğitim gören 1 öğrenci, okul kantininde aldığı köfteyi yedikten sonra rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğrenci ile yine kantinden köfte yediği tespit edilen 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ilk incelemede zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Kontrollerin ardından 24 öğrenci, taburcu edildi.

Kaynak: DHA