24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 24 öğrenci, kontrolleri sonrası taburcu oldu. İncelemelerde, zehirlenme bulgusuna rastlanmadı.
Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Servet Akaydın İlkokulu'nda eğitim gören 1 öğrenci, okul kantininde aldığı köfteyi yedikten sonra rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğrenci ile yine kantinden köfte yediği tespit edilen 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ilk incelemede zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Kontrollerin ardından 24 öğrenci, taburcu edildi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.