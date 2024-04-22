'Kocam yanlışlıkla bizim ev diye karşı komşuya gitmiş ve birlikte olmuşlar'

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak soruları cevapladı. İşte Ezmeci'nin takipçilerini şaşırtan soru ve itiraflardan bir kaçı...
*Eşim ilişki halinde küfür istiyor. Normal mi?;
-Bazı erkekler cinselilği açıkça konuşmak ve sert argo sayılabilecek sözler söylemekten haz alabilir. Siz bunun ne kadırının hoşunuza gittiğini, ne kadarından hoşlanmadığını ilişkinin dışında da söyleyebilirsiniz. Cinselilği konuşmak ilişkilerde çok önemli
*Kocam yanlışlıkla bizim ev diye karşı komşuya gitmiş birlikte olmuşlar sarhoştum o yüzden diye
-Hadi eşiniz sarhoştu yanlışlık yaptı, karşı komşu da mı sarhoştu? Burada ki duruma bakarak inanmak çok güç, bence siz pek inanmayın
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.