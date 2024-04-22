'Kocam yanlışlıkla bizim ev diye karşı komşuya gitmiş ve birlikte olmuşlar'

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak soruları cevapladı. İşte Ezmeci'nin takipçilerini şaşırtan soru ve itiraflardan bir kaçı...

*Eşim ilişki halinde küfür istiyor. Normal mi?;

-Bazı erkekler cinselilği açıkça konuşmak ve sert argo sayılabilecek sözler söylemekten haz alabilir. Siz bunun ne kadırının hoşunuza gittiğini, ne kadarından hoşlanmadığını ilişkinin dışında da söyleyebilirsiniz. Cinselilği konuşmak ilişkilerde çok önemli

*Kocam yanlışlıkla bizim ev diye karşı komşuya gitmiş birlikte olmuşlar sarhoştum o yüzden diye

-Hadi eşiniz sarhoştu yanlışlık yaptı, karşı komşu da mı sarhoştu? Burada ki duruma bakarak inanmak çok güç, bence siz pek inanmayın











Kaynak: Haber Merkezi