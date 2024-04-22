Yasak olan 'U' dönüşünde canından oldu

Mustafa Huğlu (54) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden ve 'U' dönüşüne yasak olan yerden dönüş yapmak isteyen Yakup Bütün idaresindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi.
1 ÖLÜ; 3 YARALI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen minibüsün emniyet kemeri takmayan sürücüsü Yakup Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan minibüsteki Akif Yücetaş (53), Mustafa Huğlu ve eşi Emine Huğlu (55) hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.