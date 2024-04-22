Alanyalı gazeteciye TGC'den ödül

HÜRRİYET Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Hürriyet Gazetesi’nde 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” ile ödüle layık bulundu.

Arif Dizdaroğlu’na ödülünü TGC Başkan Vekili Doğan Şentürk verdi. Dizdaroğlu ödülünü alırken şunları söyledi:

"Önce Milletler Kupası ardından Avrupa ve Dünya Şampiyonluğunu kazanan milli kadın voleybolcularımız geçen yıl alınmadık kupa bırakmadı. Dünyanın 1 numarasına yerleşen Atatürk’ün kızları manşet ve kapak olmayı fazlasıyla hak etti. Başarıları o kadar büyük ki, bana bile ödül kazandırdılar. Takdir edenlere teşekkür ediyorum. Ödülü, yazı işleri masasındaki arkadaşlarım adına alıyorum. Emekleri çok." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi