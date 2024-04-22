Freni boşalan minibüs dehşet saçtı! Park halindeki kamyonete çarptı

Rize’de freni boşalan minibüs, Şişman çiftinin evlerinin önünde yıkadığı kamyonetine çarptı. Kazada sürücü ile yıkadığı kamyonetle duvar arasına sıkışan Melek Şişman, yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Hızır Hop Sokak üzerinde meydana geldi. Muhammet Taşçıoğlu idaresindeki 53 DF 174 plakalı minibüs, yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Hızla giden aracı durdurmak için önce yol kenarındaki istinat duvarına, ardından yol kenarındaki hafif ticari araca çarpan minibüs, duramayarak sokakta evlerinin önünde Şişman çiftinin suyla yıkadığı kamyonetine çarptı. Kazada sürücü Taşçıoğlu ile yıkadığı kamyonetle binanın duvarı arasında sıkışan Melek Şişman, yaralandı. İhbar üzerine adrese polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Melek Şişman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.