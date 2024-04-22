Lunaparkta ölümün kıyısından döndü

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda Harikalar Diyarı Parkı’nda yer alan lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa A.’nın kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa A. Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Nöroloji Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Mustafa A.'nın yaralandığı kaza sonrası lunaparkta bulunan 'Adrenalin' isimli oyuncak bugün de hizmet vermeye devam etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.