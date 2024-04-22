Suphiye Orancı'nın ilk çocuğunun babası iddialar hakkında ilk kez konuştu

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı aramak için geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya katıldı. Orancı'nın çocukluk arkadaşı yayına bağlandı. Eski arkadaş, Orancı'nın aynı mahalledeki Erol adındaki birinden erkek çocuğu olduğunu iddia etti.

İDDİALARI YALANLADI

Müge Anlı ise bugünkü yayında Erol isimli kişiye ulaştıklarını söyledi.Erol Bey'in Suphiye ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve aynı mahallede büyüdüklerini belirten Anlı, Erol Bey'in aralarında bir aşk ilişkisi yaşandığına dair iddialarını yalanladığını söyledi.

Kaynak: ATV