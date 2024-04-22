Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu!

Survivor 'Birleşme Partisi'nde yarışmacılar hem söyledi hem eğlendi. Birleşme partisi için özel olarak hazırlanan yarışmacılar şarkılarını söyledi.
Keyifli geçen şarkı yarışmasına Banu Kunt Işık, Oya Şar ve Sinem Yalçınkaya puan verdi. Acun Ilıcalı ve Demet Akalın sahne kenarından yorumladı.
Yarışmacılar partide ses performansları ile gündeme geldi. Ses yarışmasının en gözdesi ise sonunda belli oldu.
ŞARKI ÇIKARTTIKLARI İÇİN OYLANMADILAR
İlk dörde kalan yarışmacılar Batuhan, Ogeday, Özgür ve Berna oldu. Jüri performansları yeniden değerlendirdi.
Aleyna Kalaycıoğlu ve Furkan Kızılay şarkı çıkarttıkları için oylanmadılar.
Gecenin en iyi 4 performansı tekrardan sahneye çıktı ve jurinin oylarıyla kazanan Özgür Tetik oldu. Seyircilerin oylarıyla seçilecek diğer yarışmacı konseyde açıklanacak.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.