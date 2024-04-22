Dikkat! Uzmanlar uyardı; Antalya ve Alanya'da o saatte dışarıya çıkmayın

Yeni haftada sıcaklıklar artmaya devam edecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamay göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkacak.

UZMANLARDAN SICAKLIK UYARISI

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerde sıcaklıklar 15 dereceye kadar yükselebilecek. Uzmanlar yüksek sıcaklık karşısında kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için risk oluşturabileceği için bu gruptaki kişilerin 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları tavsiye edildi.

Kaynak: Haber Merkezi