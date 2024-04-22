22 Nis 2024 - 20:19- Gündem G:

Vahşet! 7 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da boş arazide 6’sı yavru 7 kedi, parçalanarak öldürülmüş halde bulundu.

Vahşet! 7 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu mask
Vahşet! 7 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu
Vahşet! 7 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayvansever Filiz Akın Karabulut (44) tarafından, boş bir araziye kurulan kedi evlerinde beslenen 6’sı yavru 7 kedi, parçalanarak öldürülmüş halde bulundu. Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin son bulması için cezaların caydırıcı olması gerektiğine dikkat çeken Karabulut, “Umarım adalet en kısa zamanda yerini bulur. En büyük isteğimiz bir an önce suçluların bulunup, yatar hapis cezası alması. Çünkü başka türlü bu olayların önüne geçilebileceğini sanmıyoruz” dedi.

Olay Baykoca Mahallesi TOKİ konutları yanındaki boş arazide meydana geldi. Hayvanseverler tarafından yapılarak, araziye yerleştirilen kulübelerdeki kedileri beslemek için bölgeye gelen Filiz Akın Karabulut, 6’sı yavru 7 kedinin, araziye atılmış haldeki parçalanmış cesetlerini buldu. Karabulut durumu polise ve İnegöl Belediyesi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı, soruşturma başlatıldı. Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyleyen Karabulut, “Maalesef yine bugün bir insanlık suçuyla buradayız. Ne yazık ki yine aile içinde çocukların vahşice yetiştirildiği bir toplum içindeyiz. Artık öyle diyorum. Çünkü bu tamamen sevgisiz yetişen ve acımasızca yetişen çocukların sonucudur. Bu alan bizim Pisi Bahçe alanımız. Burada gördüğünüz kulübelerde, kedilerimizin düzenli bakımının üstlenildiği yerler. Sokakta istenmeyen kediler olduğu zaman alıyoruz. Bugün yine korkunç bir olayla karşı karşıya kaldık. 7 tane kedimiz katledildi. Kesilerek, parçalanarak öldürüldü. Daha kötü görüntüler var. Onları paylaşmak istemiyoruz. Ama dediğim gibi, tamamen aile içinde sevgisizlik ve şiddetle yetişen insanların yaptığı durum ve sonuç” diye konuştu.

‘SUÇLULAR BULUNUP HAPİS CEZASI ALMALI’

Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin son bulması ve bir daha benzer olayların yaşanmaması için, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirten Karabulut, “Ne yazık ki bunun önüne geçemiyoruz. Her geçen gün daha da vahşice olaylarla karşılaşıyoruz. Umarım adalet en kısa zamanda yerini bulur. En büyük isteğimiz bir an önce suçluların bulunup, yatar hapis cezası alması. Çünkü başka türlü bu olayların önüne geçebileceğimizi sanmıyoruz” dedi.

‘AİLELERİN ÇOCUKLARINA HAYVANLARLA İÇ İÇE YAŞAMAYI ÖĞRETMESİ LAZIM’

Çocukların, ebeveynleri tarafından hayvan sevgisi ile yetiştirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Filiz Akın Karabulut, “Şu vahşi görüntüler ne yazık ki yeni nesillere çok kötü örnek oluyor. Umarım aileler biraz daha bilinçlenerek, hayvanlarla iç içe yaşamayı çocuklarına öğretirler. Hayvanlarla nasıl yaşanır, neler yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yaparlar. Her gördüğümüz çocuğa ve yetişkine anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten insanlığa emanet edilmiş canlılar. İnsan olarak, adalet olarak sahip çıkmak zorundayız. Bu tür olaylar daha çok karşımıza çıkıyor. İnsanlık nereye gidiyor diye sorguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

# Bursa, Kedi, Vahşet, Gelen, Bir, Polis, Son

22 Nis 2024 - 20:19 DHA Bursa- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

23 Nisan'da 3 büyük şehirde metro ücretsiz olacak mask
23 Nisan'da 3 büyük şehirde metro ücretsiz olacak
Alanya'da ihbarın sonu karakolda bitti mask
Alanya'da ihbarın sonu karakolda bitti
Fenomen Rachel Araz ölümden döndü! mask
Fenomen Rachel Araz ölümden döndü!
Alanya Belediyesi Kreşinde 23 Nisan coşkusu yaşandı mask
Alanya Belediyesi Kreşinde 23 Nisan coşkusu yaşandı
Kurbanlıklara yüzde 100 zam şoku! mask
Kurbanlıklara yüzde 100 zam şoku!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Irak'ta mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Irak'ta
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber