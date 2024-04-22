İş yerine büyük saldırı! Camları kırıp, otomobilleri yaktılar

İddiaya göre, K.Ş. ve C.Ş., daha önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan galerici H.Y.'nin iş yerinin camlarını sopalarla kırıp, 2 otomobili de benzin dökerek yaktı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri, yanan 2 otomobildeki alevleri kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.Ş.ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis O.Ş., Ş.Ş., U.Ş., S.E., Y.F.E., M.T., S.Ü. ve A.C'. adlı şüphelileri de azmettirdikleri iddiasıyla yakaladı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.