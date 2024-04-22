Korkunç ölüm! 11 yaşında tabancayla oynayan çocuk kendini vurdu

İddiaya göre evde yalnız olduğu sırada bulduğu babasına ait tabancayı oyuncak sanan Mustafa Özpolat, tetiğe basarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, evin duvarına isabet etti. Mustafa, bir süre daha oynadığı tabancanın namlusunu kendisine doğru çevirerek, ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan komşular hemen ihbarda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mustafa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.