Korkunç ölüm! 11 yaşında tabancayla oynayan çocuk kendini vurdu

İddiaya göre evde yalnız olduğu sırada bulduğu babasına ait tabancayı oyuncak sanan Mustafa Özpolat, tetiğe basarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, evin duvarına isabet etti. Mustafa, bir süre daha oynadığı tabancanın namlusunu kendisine doğru çevirerek, ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşular hemen ihbarda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mustafa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA