Dilan Polat, hangi fenomeni ölümle tehdit etti? İşte tehdit mesajları...

Fenomen Afranur Asan, arkadaşıyla birlikte bir magazin sayfası yönetiyor. Dilan Polat'ın doğum gününde yaptığı paylaşıma iki arkadaş tepki gösterip eleştirdi. sonrasında Afranur Asan'ın mesaj kutusunda Dilan Polat'tan tehdit mesajları yağdı. Kanal D Haber, Dilan Polat'ın genç fenomene attığı o tehdit mesajlarına ulaştı.
Polat, genç fenomene attığı mesajlarda dünyayı kendisine dar edeceğini söyleyerek "Magazin yaparken ölüme kadar uzanır" ifadelerini kullandı. Genç fenomen olayın ardından soluğu direkt savcılıkta aldı.
'DİLAN POLAT ÖZÜR DİLEYİP ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKMEMİ İSTEDİ'
Genç fenomen, "22 yaşında bir genç kızım, ailemin o süreçte yaşadığı korku, endişe anlatılabilecek bir durum değil. Anneme edilen hakaretler var. Ölüm tehdidi artık bunun son noktası oldu. Dilekçemiz onların eline ulaşıyor ve Polat, her yerden onu engellediğim için bir ortak tanıdık ile bana ulaşmaya çalışıyor ve şikayetimi geri çekmemi istedi. Özür dilemeye çalışıyor. Kimse kusura bakmasın, bir özür ile bunu affedecek insan değilim." dedi.
'MESAJLARI HATIRLAMIYORUM'
Genç fenomenin şikayetini geri çekmemesi üzerine Dilan Polat'ın ifadesi alındı. Polat, ifadesinde mesajları gönderip göndermediğini 'hatırlamadığını' söyledi. Polat hakkında kadına karşı tehdit ve hakaret suçlarında açılan davsda 7 yıla kadar hapsi isteniyor.
Kaynak: KANAL D HABER
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.