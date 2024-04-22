İsmailağa Cemaati lideri vefat etti

İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu’nun vefatının ardından cemaatin başına Hasan Kılıç getirilmişti.
İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. İsmailağa Cemaati’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Hasan Kılıç'ın vefat ettiği duyuruldu.
Açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) Rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.