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Alanya Belediyesi'nden 'Ücretsiz servis' müjdesi

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Alanya Belediyesi, mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis koydu. Servis aracı mezarlık ziyaretlerinin yoğun olduğu Cuma günleri çalışacak

Alanya Belediyesi'nden 'Ücretsiz servis' müjdesi mask
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ALANYA Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre cuma günleri sabah saat 09.00’da Dinek Mezarlığı’ndan hareket edecek servis aracı, D400 Karayolu'ndan Emniyet Müdürlüğü’ne doğru Şeyh Şamil Caddesi'ne girecek, Başkent Hastanesi, Hacet Kavşağı, eski Hastane Kavşağı, Sanayi Kavşağından Hacıbaba Mezarlığı’na doğru devam edecek ve Cikcilli Mezarlığı’na ulaşacak.
Öte yandan, aynı şekilde Dinek Mezarlığı’ndan yine Cuma günleri saat 10.00’da hareket eden Antalya Büyükşehir Belediyesi servis aracı çalışmaya devam edecek.
Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dendi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: ALANYA BELEDİYESİ

# Antalya, Alanya, devam, Hastane

22 Nis 2024 - 19:05 - Gündem

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