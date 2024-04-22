Polisten kaçarken mahsur kaldı

Polis ekipleri 14 yıllık hapis cezası kesinleşen M.G.’yi yakalamak çalışma başlatırken, Kırım Caddesi’ndeki evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin kapıya geldiğini gören M.G., apartmanın 3’ncü katındaki dairesinden 2’nci kat balkona indi. Ancak evde kimse olmadığı için ve polisin çevresini sarması üzerine balkonda mahsur kaldı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak M.G.’ye ulaştı. Balkondan indirilen M.G. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.