Polisten kaçarken mahsur kaldı

Polis ekipleri 14 yıllık hapis cezası kesinleşen M.G.’yi yakalamak çalışma başlatırken, Kırım Caddesi’ndeki evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin kapıya geldiğini gören M.G., apartmanın 3’ncü katındaki dairesinden 2’nci kat balkona indi. Ancak evde kimse olmadığı için ve polisin çevresini sarması üzerine balkonda mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak M.G.’ye ulaştı. Balkondan indirilen M.G. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: DHA