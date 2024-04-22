- Asayiş

Polisten kaçarken mahsur kaldı

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Eskişehir'de ilginç bir yakalama olayı yaşandı. 14 yıllık hapis cezası kesinleşen M.G., polisin geldiğini görünce oturduğu apartmanın 3’ncü katından 2’nci kattaki komşusunun balkonuna indi. Dairede kimse olmadığı için balkonda mahsur kalan şüpheli M.G.’yi polis ekipleri, itfaiye yardımıyla indirerek gözaltına aldı.

Polisten kaçarken mahsur kaldı mask
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Polis ekipleri 14 yıllık hapis cezası kesinleşen M.G.’yi yakalamak çalışma başlatırken, Kırım Caddesi’ndeki evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin kapıya geldiğini gören M.G., apartmanın 3’ncü katındaki dairesinden 2’nci kat balkona indi. Ancak evde kimse olmadığı için ve polisin çevresini sarması üzerine balkonda mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak M.G.’ye ulaştı. Balkondan indirilen M.G. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Kaynak: DHA

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22 Nis 2024 - 18:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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