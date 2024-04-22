Ünlü oyuncudan kötü haber: 6 yıllık evliliği bitiyor

‘Yalan Dünya’ ve ‘Benim Tatlı Yalanım’ dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Aslı İnandık, 2018 yılında menajer sevgilisi Ahad Kazmaz ile evlenmişti. Ancak uzun bir süredir görülmeyen çift hakkında ortaya atılan iddiaya üzücü gerçeği ortaya çıkardı.
3 AY ÖNCE EVLERİ AYIRDILAR
2. Sayfa'nın haberine göre 3 ay önce evlerini ayıran ünlü çift, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Bu haberi duyan sevenleri çok üzüldü. İkili cephesinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.