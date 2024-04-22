Elektrik görevlisi tamir etmek isterken akıma kapılarak can verdi

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mazlum Turunç, arızayı gidermek için direğe çıktı. Direkteki trafoda onarım çalışması yapan Turunç, akıma kapılarak yere düştü. Ekip arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Turunç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.