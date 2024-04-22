Alanya Otogarı’nda polis torbacıyı yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogarda şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerini aradı. Polis şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.