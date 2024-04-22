Alanya’da kapkaççı kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre, Alanya’da Mola Kavşağı’nda motosikletle gelen bir şahıs, Afgan uyruklu kişinin çantasını alarak kaçtı. Olayın ardından teyakkuza geçen polis ekipleri faili meçhul kapkaççıyı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi