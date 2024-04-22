22 Nis 2024 - 17:23- Ekonomi G:

Milli Emlak’tan uygun fiyatlı tapu fırsatı: ‘Aylık maaşla arsanız cebinizde’

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Milli Emlak, sunduğu arsalarla cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Enflasyonun artmasıyla birlikte yaşam maliyetleri vatandaşların omuzlarını bükmüş durumda. Tapu sahibi olmak isteyen birçok kişi, piyasa fiyatlarını duyunca hayallerinden vazgeçmek zorunda kalıyor.

Milli Emlak’tan uygun fiyatlı tapu fırsatı: ‘Aylık maaşla arsanız cebinizde’ mask
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Ancak Milli Emlak’ın arsa satışları, piyasa koşullarının oldukça altında olduğundan, vatandaşlar için bir umut kaynağı haline gelmiş durumda. Son yayımlanan ilanlardan biri ise özellikle dikkat çekiyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Bitlis ve Bingöl’de oldukça uygun fiyatlarla arsa satışlarına başladı. Bitlis’te 9 bin lira, Bingöl’de ise 2 bin 500 liraya arsa sahibi olma fırsatı sunuluyor.

Bitlis’te 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan arsa ihalesinde, satılacak olan arsanın KDV’den muaf olacağı ve 5 yıl boyunca emlak vergisinden de muaf tutulacağı belirtiliyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin ödemesi gereken teminat bedeli 2 bin 250 lira olarak belirlenmiş ve uygun yüz ölçümü 117.04 metrekare olarak açıklanmıştır. İhale, 25 Nisan 2024 tarihinde saat 13.40’ta gerçekleşecektir.

Daha fazla bilgiye milliemlak.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

# Bir, başladı, Son, internet

22 Nis 2024 - 17:23 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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