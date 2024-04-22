22 Nis 2024 - 17:09- Gündem G:

Babasını öldüren genç cezaevinde annesini de tehdit etti

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Ankara'da uyuşturucu tedavisi olmasını isteyen babası Mehmet Zeren'i (50) bıçaklayarak öldüren, annesi Yıldız Zeren’i (45) ise yaralayan Numan Yasin Zeren'in (24) tahliye talebi reddedildi. Anne Zeren ifadesinde cezaevine gittiği iki ziyarette oğlu tarafından tehdit edildiğini söyledi.

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Numan Yasin Zeren, geçen yıl 29 Haziran'da, uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartıştı. Çıkan kavgada Numan Yasin Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiftten Mehmet Zeren hayatını kaybetti, Yıldız Zeren ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Numan Yasin Zeren hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Numan Yasin Zeren, annesi Yıldız Zeren ve taraf avukatları katıldı. 

'İKİ DEFA BENİ TEHDİT ETTİ'

Duruşmada söz isteyen Yıldız Zeren ise "Ben cezaevinde oğlum olan sanığı iki defa ziyarete gittim. Anne olarak merhametimden gitmiştim ancak iki defa beni cezaevinde tehdit etti. Para vermezsen evi yakarım gibi şeyler söyledi. Bu konuda herhangi bir şikayette bulunmadım ama şikayetim devam etmektedir" dedi. Mahkeme başkanı, avukat ve müşteki beyanlarının ardından sanık avukatının tahliye talebinin reddine ve dosyanın Adli Tıp'tan dönüşünün beklenmesine karar vererek, duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi. 

Kaynak: DHA

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22 Nis 2024 - 17:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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