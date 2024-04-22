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Alanya Belediyesi Meryem’e emanet

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Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başkanlık koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Meryem Onbaşıoğlu’na devretti. Onbaşıoğlu’nun ilk talimatı, çocuklar arasındaki kardeşliğin sağlanması ve dünya barışı oldu

Alanya Belediyesi Meryem’e emanet mask
Alanya Belediyesi Meryem’e emanet
Alanya Belediyesi Meryem’e emanet
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ALANYA Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kestel Akdeniz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Meryem Onbaşıoğlu’nu ağırladı. Ziyarette, Okul Müdürü Gülcan Demir Özkan, Müdür Yardımcısı Mustafa Yalçın, Sınıf Öğretmeni Emine Özlem Gökçen Çoban ve Okul Aile Birliği Başkanı Sinem Sayın da yer aldı. Başkan Vekili Koçak ile Meryem, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın geleneksel hale gelen koltuk devir teslim törenini gerçekleştirdi.


İLK TALİMATI DÜNYA BARIŞI OLDU


Başkanlık koltuğuna oturan Meryem’in ilk talimatı ise dünya barışı oldu. Onbaşıoğlu, “Belediyenin zaten rutin işleri var. Ben ekstra bir şey isteyeceğim. Alanya’da birçok farklı ülkelerden gelen insanlar var. Dünya Barışı Alanya’dan sağlanabilir. Başlangıç olarak mesela Amerika’dan bir çocuk ile Türk bir çocuk arkadaş olursa, hem arkadaş çevresi genişler hem de birbirlerinin kültürlerini öğrenirler. Mustafa Kemal Atatürk 1920’de başlangıcını yapmış ve bunun devam etmesi lazım. Herkes birbirine kendi dilini öğretebilir. Bu sayede herkes arkadaş olur ve dünyada barış sağlanır" dedi.


KOÇAK TEŞEKKÜR ETTİ


Başkan Vekili Murat Levent Koçak, çocuk Başkan Meryem’in bu güzel isteğine teşekkür ederek, “23 Nisan günü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Bugün, dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerden gelen çocuklarımızı misafir ettik. Polonya’dan, Litvanya’dan, Finlandiya’dan ve Gagavuzya’dan çocuklarımız burada okullardaki arkadaşlarıyla buluştular ve gösteriler sunacaklar. Tabi siz öyle istiyorsanız dünya çocuklarını daha çok misafir ederiz. Başkanımızın ilk talimatının da barış olması bizleri çok mutlu etti” dedi. Çocuk Başkan Meryem’in, çocukların eğlenerek öğreneceği farklı hizmetlerin hayata geçirilmesini istemesi üzerine de Başkan Vekili Koçak, “Yaklaşık 20 yıl önce Trafik Parkı yapımında ben de çalışmıştım. Bir de çocuk kütüphanemiz var. Bu çalışmaları elbette arttıracağız" diye konuştu. Meryem Onbaşıoğlu, kendisine sembolik olarak başkanlık koltuğunu devreden Başkan Vekili Koçak’a çiçek takdim etti. Koçak da eğitim hayatında minik Meryem’e başarılar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Nis 2024 - 16:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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