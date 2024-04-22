22 Nis 2024 - 16:40- Gündem G:

Girne Belediye Başkanı Alanya hayranı çıktı

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Kardeş ülke Kuzeyi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en turistik ilçesi Girne’nin yeni seçilen Belediye Başkanı Murat Şenkul Alanya’yla kardeş şehir olmak istediklerini açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Alanya hayranı çıktı mask
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Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’le Girne’de bir araya gelen Başkan Şenkul, “ Alanya’ya ailece çok sık tatile giderdik. Alanya’da çok güzel anılarım oldu. Alanya’ya sevgim ve hayranlığım devam ediyor. Alanya’nın yeni seçilen Belediye Başkanı Osman Özçelik beyi de kutlarım. Eğer iki ilçenin belediye meclisleri karar alırsa kardeş şehir olmaktan da onur duyarız” dedi. Şenkul ile görüşmede KGK Meclis Üyesi ve Kıbrıs Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Han Pehlivan da hazır bulundu.

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22 Nis 2024 - 16:40 - Gündem

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