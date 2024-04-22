Otomobil tünelde alev alev yandı

Fatih Çetin kontrolündeki otomobiliyle ilerlediği sırada aracından yükselen dumanları fark ederek orta şeritte durdu. Araçtan inen sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.
BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından otomobil tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu. Araç söndürüldükten sonra çekici yardımıyla götürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.