Otomobil tünelde alev alev yandı

Fatih Çetin kontrolündeki otomobiliyle ilerlediği sırada aracından yükselen dumanları fark ederek orta şeritte durdu. Araçtan inen sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.

BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından otomobil tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu. Araç söndürüldükten sonra çekici yardımıyla götürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: DHA