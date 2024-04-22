Alanya'da ihbarın sonu karakolda bitti

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait olduğu ifade edilen sayaç okuma personeli bugün Şekerhane Mahallesi’ndeki konutların elektrik sayaçlarını okurken ilginç bir olay yaşandı. Durumu gören bir vatandaş personelin sırt çantalı bir şekilde apartmanlardan girip çıkmasından şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis şüphelinin, elektrik sayaç okuma personeli olduğu tespit etti.
PERSONEL ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın aydınlanmasıyla birlikte personel kendisinden şüphelenen vatandaştan şikayetçi oldu ve polis her iki tarafı da karakola götürerek işlemler başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.