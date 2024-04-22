Fenomen Rachel Araz ölümden döndü!

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, trafik kazası geçirdi. Geçtiğimiz pazar günü trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Araz, başından geçenleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlattı. Araz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane." ifadelerini kullandı.

Rachel Araz, şu ifadeleri kullandı:

"Korkunç bir pazar günü geçiriyorum. Ölümden döndüğüm bir kaza geçirdim. En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane.

Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum. O saniyeler sadece şunu düşündüm, demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum."

Kaynak: KARAR