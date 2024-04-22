Nüfus Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezlerine personel alımı! Başvurular başladı

İçişleri Bakanlığı’nın 1608 personel alımı kapsamında, 112 acil çağrı merkezleri ile nüfus müdürlüklerine de personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

Başvuru Şartları ve Detaylar

En az lise mezunu adayların başvurabileceği personel alımı için adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Türk Ceza Kanunu’nun belirlediği suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve başvuru yapmak için resmi kaynaklardan güncel bilgileri takip etmek önemlidir.