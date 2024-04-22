Nüfus Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezlerine personel alımı! Başvurular başladı

İçişleri Bakanlığı’nın 1608 personel alımı kapsamında, 112 acil çağrı merkezleri ile nüfus müdürlüklerine de personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi.
Başvuru Şartları ve Detaylar
En az lise mezunu adayların başvurabileceği personel alımı için adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
18 yaşını tamamlamış olmak
Türk Ceza Kanunu’nun belirlediği suçlardan mahkum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak
Başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve başvuru yapmak için resmi kaynaklardan güncel bilgileri takip etmek önemlidir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.