Alanya’da korku dolu anlar! Park halinde alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, olay Alanya’nın Hacet Mahallesi'nde Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerindeki meydana geldi. Caddede bulunan bir pastanenin önünde park hlainde bırakılan bir motosiklet bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.