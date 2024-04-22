Başkan Özçelik'ten 23 Nisan mesajı

ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özçelik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin temsilcisi TBMM’nin açılmasını çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi haline gelen bu önemli günü, heyecanla karşılıyoruz. Ülkemizin geleceği ve güvencesi olan çocuklarımızın eğitimli, donanımlı, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri hepimizin ortak arzusudur. Çocuklarımızın geleceğini Ülkemizin geleceğinde birlikte inşa etmeyi temel felsefemiz olarak benimsemiş bulunuyoruz. Bu bilinçle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutluyorum.” (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)