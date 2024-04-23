23 Nis 2024 - 00:01- Resmi İlanlar G:

Korkuteli'nde işçi kıyafeti ihalesi

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6 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ -KORKUTELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 6 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET mal alımı 4734 sayı...

Korkuteli'nde işçi kıyafeti ihalesi mask
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6 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIMI

DEVLET HASTANESİ -KORKUTELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/515057

1-İdarenin

a) Adı : DEVLET HASTANESİ -KORKUTELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : UZUNOLUK MAH. MEHMET AKİF ERSOY BULVARI NO: 125/1 07800 KORKUTELİ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası : 2426436052 - 2426436444

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 6 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET

b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KISIM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : UZUNOLUK MAH. MEHMET AKİF ERSOY BULVARI NO:125 KORKUTELİ ANTALYA

ç) Süresi/teslim tarihi : Siparişin tebliğine müteakip yüklenici tarafından malın tamamı bir defada 30 gün içerisinde teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : UZUNOLUK MAH. MEHMET AKİF ERSOY BULVARI NO:125 KORKUTELİ ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar :

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02019354

23 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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