Patiswiss skandalında son nokta! Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız istifa etti

Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız, sosyal medya hesabında istifa ettiğini açıkladı.

Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız'ın sosyal medya paylaşımında, " Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir. Saygılarımla,Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu" dedi.