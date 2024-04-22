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ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı

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ABD'nin işkence ve insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmeyen İsrail ordusunun Netzah Yehuda tugayına yaptırım uygulamaya hazırlandığı haberi İsrail'de paniğe neden oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi ve "Tüm gücümle savaşacağım" diye konuştu.

ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı mask
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Washington yönetiminin işkence ve insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmeyen İsrail ordusunun Netzah Yehuda tugayına yaptırım uygulamaya hazırlandığı, Amerikan medyası tarafından duyuruldu.

"BAZI KARARLAR VERDİM, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEKSİNİZ"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta yaptığı bir açıklamada yaptırımın sinyalini verdi. ABD'nin İsrail işgal ordusundaki bazı birliklere insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle yardımın kesileceği haberleri sorulan Blinken, "Bazı kararlar verdim, önümüzdeki günlerde görmeyi bekleyebilirsiniz" dedi.

KARAR İNSAN HAKLARI İHLALLERİYLE İLGİLİ
Amerikan haber sitesi Axios, Cumartesi günü üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Blinken'ın Netzah Yehuda konusundaki kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağını yazdı. Kararın, birliğin Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili olduğu belirtildi. Bunlardan birinin de 80 yaşındaki Filistinli Amerikalı Ömer Esad'ın Ocak 2022'de Batı Şeria'daki bir arama sırasında elleri ve ağzı İsrail askerlerince bağlandıktan can vermesi olduğu kaydedildi.

AMBARGO HABERLERİ İSRAİL'İ PANİKLETTİ
Yaptırım haberi İsrail'e şok dalgaları yaydı, Tel Aviv'den Washington'a arka arkaya tepkiler gelmeye başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Netzah Yehuda tugayına askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından tüm ambargoları reddedeceğini söyledi, "Tüm gücümle savaşacağım" dedi.

SAVUNMA BAKANI GALLANT'TAN ABD'YE ÇAĞRI
ABD'ye Netzah Yehuda'ya ambargo niyetinden vazgeçme çağrısında bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, "Ortaklar ve dostlar için doğru yol bu değil" ifadesini kullandı. Dünyanın ABD ve İsrail arasındaki bağları her zamankinden daha yakından izlediğini belirten Gallant, işkenceci tugaya yaptırımın İsrail işgal ordusunun faaliyetleri üzerinde büyük bir gölge oluşmasına yol açacağını savundu.

Kaynak: Karar

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22 Nis 2024 - 13:35 - Dünya

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