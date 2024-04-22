- Eğitim

Alanya'ya iki yeni okul geliyor

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Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Kargıcak Anaokulu ve Emine Gümrükcüler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Alanya'ya iki yeni okul geliyor mask
Alanya'ya iki yeni okul geliyor
Alanya'ya iki yeni okul geliyor
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İLK olarak devlet yatırımı olan Kargıcak Mahallesi’nde 12 derslikli Kargıcak Anaokulu inşaatını ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer okul inşaat alanını gezerek Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve yüklenici firmadan bilgi alıp inşaat çevresi ve katlarda incelemelerde bulundu.

Daha sonra hayırsever Gümrükcüler ailesi tarafından yaptırılan 24 derslikli, turizm temalı olarak eğitim verecek olan Emine Gümrükcüler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat alanını gezen Kaymakam Ürkmezer inşaatın son durumu ile ilgili bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, “İlçemizde mahallelerimizin ihtiyacına göre devletimiz ve hayırseverlerimiz tarafından gereken yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda Kargıcak mahallemizde ilk olarak 12 derslikli olarak planlanan Kargıcak anaokulu inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. İnşallah okulumuz 2024 Eylül ayında tam gün eğitim sistemiyle eğitim öğretime başlayacak. Şimdiden hayırlı olsun. Diğer ziyaretimizi ise hayırsever Gümrükcüler ailesi tarafından 24 derslikli olarak yapılması planlanan ve turizm temalı olarak eğitim verecek okulumuza yaptık. Okulumuz inşallah bölgemiz ve Alanya'mızın turizmi için kalifiyeli turizmciler çıkartacak. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Alanya'mıza hayırlı olsun” dedi.

Kaymakam Ürkmezer’e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz eşlik etti. (Toygar DİM)

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22 Nis 2024 - 12:33 - Eğitim

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