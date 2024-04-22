Antalya BŞB'den Alanya’ya yeni yol

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Demirtaş ve Yaylakonak Mahallesi yaylalarına ulaşımı sağlayan Karaman sınırındaki grup yolunda keskin virajlar nedeniyle sık sık kazalar meydana gelmesi üzerine Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz haftalarda çalışma başlattı. Grup yolundaki tehlike, açılan yeni bir yolla giderildi.
KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM
Çalışmalar kapsamında 3 bin 500 kamyon hafriyat çıkaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 500 metrelik yeni bir yol açtı. Dolgu ve sıkıştırma çalışmalarının ardından yol stabilize olarak ulaşıma açıldı. Yeni yolla birlikte mevcut yol güzergahı da kısalırken, ulaşım daha konforlu
ve güvenli hale geldi. Yolun asfalt sezonunda da asfaltlanması planlanıyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.