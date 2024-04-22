Antalya BŞB'den Alanya’ya yeni yol

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Demirtaş ve Yaylakonak Mahallesi yaylalarına ulaşımı sağlayan Karaman sınırındaki grup yolunda keskin virajlar nedeniyle sık sık kazalar meydana gelmesi üzerine Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz haftalarda çalışma başlattı. Grup yolundaki tehlike, açılan yeni bir yolla giderildi.

KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM

Çalışmalar kapsamında 3 bin 500 kamyon hafriyat çıkaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 500 metrelik yeni bir yol açtı. Dolgu ve sıkıştırma çalışmalarının ardından yol stabilize olarak ulaşıma açıldı. Yeni yolla birlikte mevcut yol güzergahı da kısalırken, ulaşım daha konforlu

ve güvenli hale geldi. Yolun asfalt sezonunda da asfaltlanması planlanıyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)