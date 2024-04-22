Flaş değişiklik! Benzin ve motorinli araçlar için zorunlu hâle geldi: Bütün arabalarda zorunlu olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı: 1 Ocak 2025 itibarıyla her araçta Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) bulunacak. Bu sistem, plakaları otomatik olarak tanıyarak akaryakıt istasyonlarında işlem yapmayı sağlayacak.

Usulsüzlükleri ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla UTTS’yi zorunlu hale getiren Gelir İdaresi Başkanlığı, artık araç plakalarının manuel olarak girilmeyeceğini ve sistem tarafından otomatik olarak tanımlanacağını belirtti. UTTS’nin kurulumundan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

Bu karar, vergi avantajından yararlanmak amacıyla kiralama veya iş yerleri tarafından kullanılan 8 milyon aracın bulunduğu bir dönemde alındı.

Ayrıca, 5 Ekim 2023 tarihli UTTS Tebliği’ne göre belirli taşıt gruplarının UTTS’ye dahil olma zorunluluğu getirildi ve 1 Ocak 2025’ten itibaren bu taşıtların akaryakıt alımlarında UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgelerin vergi beyannamelerinde gider olarak gösterilemeyeceği belirtildi.

2024 yılının sonuna kadar akaryakıt istasyonlarındaki işletmelerin en az bir pompa bölümünde Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı bulundurmaları zorunlu hale getirildi.