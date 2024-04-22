Alanya'da orman yangını faciası kıl payı ile önlendi

EDİNİLEN bilgiye göre Alanya'da Sugözü Mahallesi Akçakılık mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında yerleşim yerine yakın ormanda yangın çıktı. Durumu fark eden bölge halkının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Alanya İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 4 itfaiye aracı ve 1 arazözle müdahalede bulundu. Evlere sıçramadan ve büyümeden yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmaları yaptı. Yangında yaklaşık 2 dönüm zarar gördü. (DHA)
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.