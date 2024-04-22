- Ekonomi

1 milyon TL'nin faiz getirisi dudak uçuklattı: Çalışmadan servet sahibi oluyorlar

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun nisan ayı faiz kararı öncesinde, piyasalardaki beklentiler devam ederken, TL mevduata yönelik hesaplamalar da dikkat çekiyor.

1 milyon TL'nin faiz getirisi dudak uçuklattı: Çalışmadan servet sahibi oluyorlar mask
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Bankanın faiz kararının açıklanmasına beş gün kala, TL cinsinden vadeli mevduat hesaplarına yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar için gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 1 milyon TL birikimi olan bir kişi için 32 günlük vade sonunda elde edilecek getiriler şöyle sıralanıyor:

Yüzde 58 mevduat faizi ile 48.350 TL net getiri,
Yüzde 57 mevduat faizi ile 47.474 TL net getiri,
Yüzde 56 mevduat faizi ile 46.641 TL net getiri,
Yüzde 55 mevduat faizi ile 45.808 TL net getiri,
Yüzde 54 mevduat faizi ile 44.975 TL net getiri,
Yüzde 52,50 mevduat faizi ile 43.726 TL net getiri,
Yüzde 51 mevduat faizi ile 42.477 TL net getiri,
Yüzde 48 mevduat faizi ile 39.978 TL net getiri,
Yüzde 45 mevduat faizi ile 37.479 TL net getiri.
20 Nisan tarihinde güncellenen vadeli mevduat faiz oranlarına göre yapılan bu hesaplamalar, yatırımcıların kararlarını şekillendirebilir. Nisan ayında faiz oranlarının vade süresi ve mevduat tutarına göre değişkenlik göstermesi beklenirken, Merkez Bankası’nın 26 Nisan Perşembe günü saat 14:00’te yapacağı açıklama, yeni oranları belirleyecek. Bankalar, faiz oranlarındaki güncellemeleri resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracaklar.

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22 Nis 2024 - 10:58 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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