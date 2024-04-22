Migros'ta 1 alana 1 hediye günleri başladı: İşte kampanya detayları

Migros, düzenli olarak gerçekleştirdiği indirim kampanyalarıyla tüketicilerin dikkatini çekiyor. 20 Nisan’da başlayan ve 21 Nisan’a kadar devam edecek olan kampanya, tüketicilere birbirinden değerli fırsatlar sunuyor. Migros’un sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu kampanya, 1 alana 1 bedava fırsatını vurguluyor.

Migros’un sunduğu kampanya kapsamında, Söke 2 kg Un ve Elidor Saç Kremi Çeşitleri gibi birçok üründe 1 alana 1 hediye fırsatı sunuluyor. Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için Migros mağazalarını ziyaret edebileceğiniz gibi, Migros uygulamasını kullanarak da indirimli alışveriş yapabilirsiniz.

Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak duyurulan kampanya ile çocukların yüzü güldürülmeye devam ediyor. Migros, tüketicilere sunduğu bu fırsatlarla alışveriş keyfini arttırırken, ekonomik açıdan da avantajlar sağlıyor. Kampanyanın bitmesine saatler kaldığı için acele edip bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.