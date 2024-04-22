Alanya'da konut satışlarında takas dönemi!

Artan fiyatlar ve yükselen kredi faiz oranları birlikte birçok vatandaş için ev almak artık neredeyse hayal oldu. Özellikle başta Alanya'da olmak üzere büyükşehirlerde ev satışların durmasıyla birlikte, gayrimenkul sektöründe takas dönemi başladı. Piyasanın durgun olmasıyla birlikte, evini satmak isteyenler takasa yöneldi.

"BUGÜNKÜ KONUT KREDİLERİNİ KULLANMAK İMKANSIZ"

Emlak sitelerindeki takas ilanları her geçen gün artarken, Show Haber'e konuşan emlakçı İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, konut kredilerindeki artışa dikkat çekti. Yeşiltaş, "Konut kredileri, 0.69'lardan 3'lerin üzeirne çıktı ki bugünkü konut kredilerini kullanmak imkansız." diye konuştu.

"İLANLAR CAMLARDA SOLMAYA BAŞLIYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan emlakçı Bedri Yılmaz da "Araç ile takas etmek isteyen insanlar var, başka bir ev veya arsa ile takas etmek isteyenler var. Onlarla takasa giriliyor şu an. Eskiden biz afiş astıktan sonra telefonlarımız susmazdı. Şimdi artık, yazılar camlarda solmaya başlıyor." dedi.

Artan fiyatlar ve krediler nedeniyle en durgun dönemlerinden birini yaşadığının altını çizen emlakçı Yılmaz, yaklaşık 6-7 aydır hiç göstermedikleri ev ilanları olduğunu belirtti.

"UYGUN FAİZ ORANIYLA KREDİ ŞART"

Takas yönteminin de piyasayı hareketlendiremeyeceğini savunan uzmanlar ise emlak sektörünün hareketlenmesi için en azından ilk defa gayrimenkul alacaklara kamu bankalarından uygun faiz oranıyla kredi fırsatının sunulması gerektiğini belirtiyor. Tablo karşısında yorum yapan bir vatandaş, "35 yıldır böylesini görmedim" diye ekledi.