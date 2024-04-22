Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK muayeneleri değişti! Araç muayenelerinde artık zorunlu olmayacak

Yeni düzenlemeye göre, TÜVTÜRK muayene prosedürleri güncellendi. Araç sahipleri için düzenli olarak yaptırılması gereken bu muayenelerde, süreler değiştirildi ve bazı prosedürlerdeki zorunluluklar esnetildi.
Türkiye’deki 25 milyonu aşkın trafiğe kayıtlı aracın, sınıflarına ve yaşlarına göre belirlenen periyotlarda TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmesi gerekiyor. Özellikle yeni otomobil sahipleri için, aracın ilk 3 yılında muayene zorunluluğu bulunmuyor.
Geçmiş yıllardaki yoğunluğu azaltmak için, egzoz emisyon ölçümleri gibi bazı işlemler yetkili bayilere devredildi. Bu adımlar, araçların muayene süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasını sağladı.
Ayrıca, randevu sistemlerindeki yoğunluğu hafifletmek için Türkiye genelinde 77 şehirde mobil istasyonlar devreye sokuldu. Bu istasyonlar, binek otomobil, traktör ve motosiklet muayenelerini yerinde gerçekleştirebiliyor. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip ağır vasıtaların muayeneleri yalnızca sabit istasyonlarda yapılabiliyor. Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş mobil istasyonlarda uygulanmakta.
TÜVTÜRK, gelecekte gezici istasyon sayısını artırarak hizmet ağını genişletmeyi ve muayene süreçlerindeki verimliliği artırmayı hedefliyor. Bu değişikliklerle, araç sahiplerinin muayene süreçlerinde yaşadığı zorlukların önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.