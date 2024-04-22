Dev reform mu geliyor? O masa 5 yıl sonra ilk kez toplanıyor... Asgari ücret, emekli zammı, esnek çalışma...

Türkiye’nin en eski sosyal müzakere kurumu olan ve ilk toplantısını 1947’de yapan Çalışma Meclisi beş yıl aradan sonra ilk kez toplanıyor.

23 Mayıs 2019'daki son buluşmadan tam 5 yıl sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in girişimiyle iş dünyası ve sendikalar yeniden bir araya gelecek. 29-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Çalışma Meclisi toplantısına TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TESK temsilcileri katılacak.

Toplantıda, Türkiye'nin iş dünyası ve çalışma hayatına ilişkin kritik konular ele alınacak. Asgari ücretten emekli maaşı zammına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya kadar birçok konu masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRETE, EMEKLİ MAAŞINA ZAM, ÇALIŞMA KANUNU TOPLANTI MASASINDA

Beştepe’de 2 gün boyunca düzenlenecek panellerde çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak. O sorunların çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları ele alınacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu konusunda da görüş alış verişi yapılacak. Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine güncelleme yapılması gibi talepler dile getirilecek.

ERDOĞAN TARAFLARI AĞIRLAYACAK

Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tarafları ağırlayacak. 30 Nisan Salı günü Beştepe’deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak. Erdoğan’ın sosyal taraflara seslenerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

2024 Ocak itibarıyla net asgari ücret 17.002 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücrete ara zam beklentisi Temmuz ayı yaklaşırken artmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açık açık ifade etmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE ZAM ORANI

16 milyon emekli de Temmuz ayındaki 6 aylık enflasyon zammı için bekleyişini sürdürüyor. 3 aylık yüzde 15,05’lik zammı garantileyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammının işaretleri geldi. Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre emekli maaşı zammı için oran yüzde 25,46 oldu.

KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Bağ-Kur en düşük kök maaş en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 178 lira üzerinde bulunuyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödeniyor.

SSK 2000 öncesi için olası bir yüzde 25,46’lık zamda rakamın 14.261 TL’ye erişmesi bekleniyor. SSK 2000 sonrası emekli maaşı 8.841 liraya erişecek. Ancak bu rakam şu an 10.000 TL olan en düşük emekli maaşına tamamlanacak. Bağ-Kur esnaf emeklisinin maaşının 12.769 TL’ye ve Bağ-Kur tarım emeklisi maaşının da 10.148 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmeyeceğini Bakan Işıkhan açıklamıştı. Burada da en öne çıkan olasılık rakamın 12-15 bin TL olması yönünde.

Kaynak: Karar