Alkollü şoför park halindeki 2 TIR'a çarptı

ATAŞEHİR'de, alkollü TIR şoförü, park halindeki 2 TIR'a çarptı. Kazada, TIR şoförü yaralandı.

Kaza, 01.00 sıralarında, Ataşehir Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 33 AHA 008 plakalı TIR'ın şoförü Paşa T. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 TIR'a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan TIR şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre testinde Paşa T.' nin 2,85 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE GELİYORDU"

Kaza anında kendi aracının içerisinde uyuyan başka bir TIR şoförü Hakan Baş, "Normalde gündüz memur arkadaşlar bu 2'nci sırayı kaldırdılar. Tabii, burası boşaldı. Muhtemelen şu arkadaş sarhoş, süratli bir şekilde geliyordu. Ben de araçtaydım zaten yatıyordum, sese uyandım. Sarhoş, aşağı biz aldık arkadaşı, ne olduğunu kendi de bilmiyordu. Şuradan yaklaşık 50-60 kilometre hızla geliyordu belki daha fazla da olabilir. Vurduğu zaman aşağı aldık. Bana da vurabilirdi benim arabaya da vurabilirdi. Şu kaldırıma sürtüyor önce, kaldırımdan kendini toplayamıyor, o arabaya vuruyor. Ama o arkadaşın hasarı baya büyük, kendi aracı da zaten paramparça oldu" dedi.

"YOL ÜZERİNE ÇEKME ARABANI PATLATIRLAR"

Güvenlik görevlilerinin kendilerini uyardığını söyleyen TIR şoförü Hakan Baş "Gümrük, Cumartesi-Pazar gününe bize gün veriyor ama kapıları da açmıyorlar. Pazar günü normalde bu arabaları içerisi alsa hiçbir sıkıntı yok ama dediğim gibi kapıları kapatıyorlar. Buraya normalde park da yasak aslında biz burada mecbur duruyoruz yapacak bir şey yok. Hatta bizim bir arkadaş şimdi gitti yanımdan, içeri girmek istiyor diyorlar ki "Çek kardeşim ama yol üzerine çekme, arabanı patlatırlar' diyorlar. Onu da söylüyor kapıdaki güvenlik arkadaş. Allah'tan yerler ıslak değildi, yoksa burası daha feci olacaktı" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan araçların görüntüsü

- Trafiğe kapanan yolun görüntüsü

- Görgü tanığı Hakan Baş ile röp

- Genel ve detay görüntüler