Getir'den flaş karar: 1500 işçiden bahsediliyor: Artık olmayacak...

Kaynaklara göre, bu durum İngiltere'deki 1500 kişi de dahil olmak üzere binlerce Getir çalışanının işini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
DEĞERİ 12 MİLYAR DOLARI GÖRDÜ
Kaynaklar, herhangi bir kesin kararın alınmadığını, bu sürecin varlıkların satışını ya da iflası içerebileceğini söylüyor.
Getir sadece iki yıl önce yaklaşık 12 milyar dolar değerindeydi ve mali sıkıntıya giren bir dizi rakibini satın almaya çalıştı.
Şirket, karlarını artırmak amacıyla İtalya ve İspanya dahil birkaç ülkeden çekilme kararı aldı.
Getir, önde gelen teknoloji yatırımcıları arasında Mubadala, Sequoia Capital ve Tiger Global gibi önemli isimler tarafından da destekleniyor.
Getir'in İngiltere ve diğer pazarlardan çıkma planları, yalnızca ABD ve Türkiye'de faaliyet göstermesine neden olacak.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.