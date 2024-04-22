- Teknoloji

Netflix'ten skandal karar: Artık paylaşmayacak...

ABONE OL Google News Sayfamız

Dijital yayın platformu Netflix, aldığı yeni bir kararı duyurdu. Bu yeni karar şaşkınlıkla karşılandı.

Netflix'ten skandal karar: Artık paylaşmayacak... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya çapında önemli dijital yayın platformları arasında ilk sıralarda yer alan Netflix, kullanıcı verileriyle ilgili yepyeni bir karar verdi. Ünlü şirket, artık her çeyrek dönemde açıkladığı gelir ve abone sayılarını paylaşmayacak.

HİSSEDARLARINA AÇIKLAMA YAPTI

Netflix şirketi, abone sayılarını her yıl belirli dönemlerde açıklamasına karşın artık bu paylaşımı yapmayacağını duyurdu. İddiaya göre şirketin hissedarlarına gönderilen açıklama şu şekilde:

“Gelirimizin veya kârımızın çok az olduğu ilk günlerimizde üyelik büyümesi gelecekteki potansiyelimizin güçlü bir göstergesiydi. Ama şimdi çok önemli bir kâr ve serbest nakit akışı elde ediyoruz.”

Şirket, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının ilk çeyreğini ifade eden ilk finansal raporunu yayımlamıştı. Raporda Netflix yeni 9.33 milyon abone kazandığı görüldü. Öte yandan elde ettiği net kârı 2.33 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam ise analistlerin beklentilerinin üzerinde seyretti.

Netflix'ten skandal karar: Artık paylaşmayacak...

Kaynak: Kamu Son Haber

# Yer, Bir, ilgili, ifade, açıklama, açıklandı, Karar

22 Nis 2024 - 06:21 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

O uygulama Instagram'a rakip özelliğini duyurdu: Sosyal medya adeta yarıldı! mask
O uygulama Instagram'a rakip özelliğini duyurdu: Sosyal medya adeta yarıldı!
"Plüton'un kalbi" muamması mask
"Plüton'un kalbi" muamması
Dev deniz sürüngeni: Yeni bir "ihtiyozor" bulundu mask
Dev deniz sürüngeni: Yeni bir "ihtiyozor" bulundu
Kara deliğin manyetik alanları görüntülendi! mask
Kara deliğin manyetik alanları görüntülendi!
Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili: SU7 mask
Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili: SU7
Instagram'a yapay zeka geliyor mask
Instagram'a yapay zeka geliyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber