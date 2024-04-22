Netflix'ten skandal karar: Artık paylaşmayacak...

Dünya çapında önemli dijital yayın platformları arasında ilk sıralarda yer alan Netflix, kullanıcı verileriyle ilgili yepyeni bir karar verdi. Ünlü şirket, artık her çeyrek dönemde açıkladığı gelir ve abone sayılarını paylaşmayacak.

HİSSEDARLARINA AÇIKLAMA YAPTI

Netflix şirketi, abone sayılarını her yıl belirli dönemlerde açıklamasına karşın artık bu paylaşımı yapmayacağını duyurdu. İddiaya göre şirketin hissedarlarına gönderilen açıklama şu şekilde:

“Gelirimizin veya kârımızın çok az olduğu ilk günlerimizde üyelik büyümesi gelecekteki potansiyelimizin güçlü bir göstergesiydi. Ama şimdi çok önemli bir kâr ve serbest nakit akışı elde ediyoruz.”

Şirket, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının ilk çeyreğini ifade eden ilk finansal raporunu yayımlamıştı. Raporda Netflix yeni 9.33 milyon abone kazandığı görüldü. Öte yandan elde ettiği net kârı 2.33 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam ise analistlerin beklentilerinin üzerinde seyretti.

Kaynak: Kamu Son Haber