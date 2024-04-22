Akaryakıtta depo dolduran fırsat: "Zaman kaybetmeyin"

Orta Doğu'daki gerginlik, özellikle petrol piyasasında önemli bir etki oluşmasına neden oluyor.

İran-İsrail gerilimi, dolar ve altın gibi piyasalarda hareketlilik yaratırken, petrolde ise endişe ve panik havası hakim.

Bu durum, ekonomiler üzerinde doğrudan etkisi olan en önemli faktörlerden biri olan petrol fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor.

Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında kısa vadeli keskin dalgalanmaların yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle İran'ın Şam'daki saldırıya karşılık vermesi, bölgedeki petrol kaynaklarının bulunduğu yerlerdeki gerilimi artırıyor ve küresel petrol arzında azalmaya sebep olacak.

12 Nisan'da İran'ın İsrail'e yönelik olası misilleme saldırısı beklentisi, Brent petrol varil fiyatını 92 doları aşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Benzer şekilde Batı Teksas türü ham petrol varili de 87,67 dolara ulaştı. Ancak, İran'ın askeri operasyonun başarılı olduğu ve devamının amaçlanmadığı açıklaması, risk algısını bir miktar azalttı ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı hafifletti.

Orta Doğu'daki gerilimin artması durumunda, OPEC+ grubunun petrol fiyatlarını 100 doların üzerine çıkarmamak için üretim kesintilerini gözden geçirebileceği ifade ediliyor.

Bu noktada piyasada yedek üretim kapasitesinin bulunması da önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Tüm bu gelişmelerin ekonomiye etkisi ise akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlarla kendini belli ediyor.

Örneğin, İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 43.49 lira, motorinin litre fiyatı ise 42.10 lira olarak belirleniyor.

Kaynak: Kamu Son Haber