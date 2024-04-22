Bursa korkutan depremle sallandı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem meydana geldi. 3.4 büyüklüğünde gerçekleşende deprem saat 3.57'de oldu. Yerin ise 4.3 km altında deprem olduğu açıklandı.

Kaynak: Kamu Son Haber