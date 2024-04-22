Konyaspor'a acımadık 0-2

TRENDYOL Süper Lig'in 33. hafta maçında Corendon Alanyaspor, küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 2-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Florent Hadergjonaj ve 90+2. dakikada Carlos Eduardo kaydetti. Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımının başında yer almadı. Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta aldıkları 4-0'lık Galatasaray mağlubiyetiyle ara veren Alanyaspor, bu maçla birlikte puanını 45'e yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 36 puanda kaldı. Corendon Alanyaspor, ligin 34. haftasında ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.